Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto tanta paura. Ho avuto un brutto problema al polmone, ma l’ho guarito con le nuove tecnologie. Fino a un anno va ti davano un anno”: lo confessa Drupi

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il cantautoreha rivelato di avereuna malattia importante e di essersi curato tempestivamente. Il racconto è stato fatto è in diretta su Rai Radio2 negli studi di “5 in Condotta” con Serena Bortone e Francesco Cundari.ha spiegato: “Hounche per fortuna ho risolto. Unalmacon le. Non ne voglio parlare perché la vita va avanti”. “Ho– ha continuato – ma io sono abbastanza fatalista: sono convinto che quando il destino è scritto, è scritto, nel bene e nel male. Nel mio caso nel bene,a tre anni fa era une tiun, une mezzo forse, di vita. Invece io sono, dopo tre-quattro mesi di cure era sparito il 40%, poi un altro 20%, ora è seccato e vado avanti a godermela, non lavorando”.