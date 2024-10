Giardini di Serravalle, si smonta l'area per cani. Sorgerà al giardino "I ragazzi del ’'99" (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono partiti lunedì i lavori di smontaggio dell’area di sgambamento per cani ai Giardini di Serravalle. Come comunicato esattamente un anno fa, con lo scopo di consentire ai cani di muoversi liberamente in uno spazio dedicato e di garantire loro lo svolgimento di una sana attività motoria in Cesenatoday.it - Giardini di Serravalle, si smonta l'area per cani. Sorgerà al giardino "I ragazzi del ’'99" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono partiti lunedì i lavori diggio dell’di sgambamento peraidi. Come comunicato esattamente un anno fa, con lo scopo di consentire aidi muoversi liberamente in uno spazio dedicato e di garantire loro lo svolgimento di una sana attività motoria in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I cani anti-droga sorvegliano piazze e giardini della movida - S. Dario Crippa . O. Il servizio è stato svolto in località Spalto Isolino, piazza Duomo, piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele all’altezza del Ponte dei leoni e relativa passerella, piazza Carrobiolo, piazza San Pietro Martire, piazza Trento e Trieste, piazza Centemero e Paleari, largo Mazzini, area giardini delle scuole Puecher all’angolo tra via Goldoni e via Machiavelli. (Ilgiorno.it)