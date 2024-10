Funghi: 15 intossicazioni e decine di incidenti nel bosco (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono in tutto 15 le persone rimaste intossicate dopo aver ingerito Funghi. Sei sono aretini e, dopo essere ricorsi agli interventi del personale dell'emergenza urgenza, si trovano adesso in fase di ripresa. Il bilancio è quello presentato dalla Asl Toscana sud est che, soltanto nell'ultimo fine Arezzonotizie.it - Funghi: 15 intossicazioni e decine di incidenti nel bosco Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono in tutto 15 le persone rimaste intossicate dopo aver ingerito. Sei sono aretini e, dopo essere ricorsi agli interventi del personale dell'emergenza urgenza, si trovano adesso in fase di ripresa. Il bilancio è quello presentato dalla Asl Toscana sud est che, soltanto nell'ultimo fine

Cercatore di funghi si perde : ritrovato dopo ore alle prime luci dell'alba - Gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Campania sono intervenuti nella tarda serata di giovedì per un cercatore di funghi, originario di Visciano nel napoletano, disperso tra i comuni di Quindici e Sarno, unitamente ai militari del Soccorso alpino Guardia di Finanza, stazione di S... (Napolitoday.it)

Esce a cercare funghi nei boschi di Teano e scompare : trovato privo di vita il giorno dopo - Gianni De Fusco era uscito per cercare funghi nel bosco vicino casa ed era scomparso: dopo ore di ricerche, trovato il corpo privo di vita in una cisterna.Continua a leggere . (Fanpage.it)

89enne gravemente ferito dopo una caduta mentre cercava funghi in montagna - La sua prognosi è riservata e le condizioni sono seguite con particolare attenzione dai medici. L'Aquila - Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Passo Godi, un noto punto di raccolta funghi nel comune di Scanno. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove attualmente è in fase di accertamento medico. (Abruzzo24ore.tv)