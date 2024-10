Formazioni ufficiali Polonia-Croazia: Nations League 2024/2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Polonia-Croazia, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025. Un mese dopo il confronto di Osijek, deciso da una rete di Modric, le due squadre si ritrovano e a scendere in campo con i favori del pronostico sarà ancora la Croazia. Non partiranno però affatto spacciati Lewandowski e compagni, determinati a tornare alla vittoria e a regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. Le Formazioni ufficiali Polonia: In attesa Croazia: In attesa Formazioni ufficiali Polonia-Croazia: Nations League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ledi, match della quarta giornata della fase a gironi di. Un mese dopo il confronto di Osijek, deciso da una rete di Modric, le due squadre si ritrovano e a scendere in campo con i favori del pronostico sarà ancora la. Non partiranno però affatto spacciati Lewandowski e compagni, determinati a tornare alla vittoria e a regalare una soddisfazione ai propri tifosi. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. Le: In attesa: In attesaSportFace.

FORMAZIONI UFFICIALI Italia U21-Irlanda - le scelte - Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct. Alle 18:30 scenderanno in campo Italia U21-Irlanda. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct per la sfida di qualificazione agli Europei Alle 18:30 scenderanno in campo Italia U21-Irlanda in una sfida valida per le qualificazioni ai prossimi europei. (Calcionews24.com)

Giappone-Australia (Qualificazioni Mondiali Asia - 15-10-2024 ore 12 : 35 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - L’Australia invece ha solo quattro punti e dovrà sudarsi la qualificazione: la vittoria nei confronti della modesta Cina non basta certo per dire che ora la strada è in discesa dopo un […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il Giappone viaggia a punteggio nelle qualificazioni asiatiche, con tre vittorie in altrettante partite nelle quali ha segnato quattordici gol senza mai subire. (Infobetting.com)

Italia-Israele - si gioca in uno scenario surreale. Le formazioni ufficiali : Spalletti lancia in campo Fagioli dal 1' LIVE - . A centrocampo la linea è composta da Frattesi, Fagioli (al posto di Ricci) e Tonali, sugli esterni conferma per Cambiaso. Vicario in porta prende il posto di Donnarumma, mentre è confermata in blocco la difesa a tre Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori. . Tre cambi nella formazione azzurra che affronta Israele in Nations League, rispetto all’Italia che ha giocato giovedì all’Olimpico contro il Belgio. (Gazzettadelsud.it)