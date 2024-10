Ilrestodelcarlino.it - Fair play Fermana, le scuse alla Vigor

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lasi morde le mani dopo la gara con laSenigallia che ha portato in dote il primo punto interno. Nel post gara ha espresso il suo punto di vista l’ex di turno Marco Romizi: "Un po’ di rammarico c’è perché l’avevamo preparata in settimana in quel modo, volevamo dare un segnale a noi stessi nell’andare ad aggredire dopo due sconfitte. Dimostrare di essere una squadra tosta e li abbiamo messi in difficoltà . Mi dispiace molto per gli infortunati e mi auguro che non sia nulla per Biuanchimano (tac negativa e dimesso dall’aspedale la sera stessa, ndr) e Casucci, ricominciamo a lavorare con la convinzione di aver affrontato una squadra importante". Per Bianchimano la Tac ha scongiurato problemi e situazione sotto controllo, da valutare Casucci per il problema al ginocchio anche se non si teme una diagnosi molto negativa.