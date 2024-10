Emmanuel Todd e la sconfitta dell’Occidente, in Ucraina e non solo (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo storico e sociologo francese Emmanuel Todd spiega il declino dell'Occidente in un nuovo saggio destinato a far discutere. Emmanuel Todd e la sconfitta dell’Occidente, in Ucraina e non solo InsideOver. It.insideover.com - Emmanuel Todd e la sconfitta dell’Occidente, in Ucraina e non solo Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Lo storico e sociologo francesespiega il declino dell'Occidente in un nuovo saggio destinato a far discutere.e la, ine nonInsideOver.

Emmanuel Todd : "Gli oligarchi e il nichilismo hanno distrutto le democrazie. È la sconfitta dell’Occidente" - . Israele oggi mi sembra, più che un paese di allievi di von Clausewitz, una macchina per la guerra. Perciò, pressoché ovunque, si è manifestata una tendenza oligarchica. Per capire il tono del volume, si può considerare come Todd riscrive il “campo“ della guerra in Ucraina, alludendo al ruolo degli Stati Uniti: "È questa oligarchia liberale, animata dal nichilismo, e non una democrazia ... (Quotidiano.net)