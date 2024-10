Quotidiano.net - Drupi sulla malattia al polmone: “Mi davano un anno di vita ma sono guarito”

Quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Prendendo in prestito le parole da un altro grandissimo della musica: “ancora qua”., uno dei grandi cantautori della scuola italiana, torna a parlare: “Ho avuto un brutto problema alma ora. Quando te lo dicono crolli ma poi scatta l'allegria e la speranza”. Questa la rivelazione dell’autore di “Piccola e Fragile” e “Sereno È” in diretta su Rai Radio2 negli studi di “5 in Condotta” con Serena Bortone e Francesco Cundari. Il racconto dellaIn una lunga intervista tra risate, musica e aneddoti divertenti, l’artista pavese classe ‘47 ha parlato dellache l'ha colpito: “Ho avuto un problema che per fortuna ho risolto. Un brutto problema al. Ma l'hocon le nuove tecnologie. Non ne voglio parlare perché lava avanti”, ha glissato.