Chi è Bertola il nuovo giovane seguito dall’Inter per la difesa!

(Di martedì 15 ottobre 2024)è finito nel mirino dell’Inter. Il club nerazzurro, alla ricerca di nuove leve per rinfrescare la propria retroguardia, stasera sarà a Trieste per vederlo dal vivo. Ecco chi è ilaccostato ai nerazzurri. PROFILO INTERESSANTE – Stamani è emerso un nomeper ladell’Inter: ilNicolò. Il club nerazzurro, soprattutto nell’ultimo anno, ha deciso di intraprendere una nuova politica sul mercato: ossia quella relativa ai giovani in rampa di lancio. Da qui gli arrivi in sequenza di Yann Aurel Bisseck durante la campagna estiva del 2023 e quello di Tomas Palacios quest’estate. In mezzo anche il forte interesse per Giovanni Leoni, ragazzo del 2006, poi acquistato dal Parma. Ora il forte interesse per. Il giocatore dello Spezia, anno di nascita 2003, milita anche nella formazione Under 21 dell’Italia di Carmine Nunziata.