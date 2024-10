Lanazione.it - Cedimento della staccionata. Indagine della polizia municipale

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Abbiamo chiesto in consiglio comunale di sapere come sia avvenuto l’incidente, ma non abbiamo ricevuto risposta: ci è stato detto che l’amministrazione non può rispondere al momento perché quanto accaduto è oggetto dida partee che c’è una denuncia assicurativa". Lo ha dichiarato il consigliere di Fratelli d’Italia, Ennio Canigiani, a proposito dell’interrogazione presentata e discussa nella scorsa seduta consiliare sull’episodio avvenuto a fine agosto sulla ciclabile lungo il Fermulla. Canigiani si riferiva alla disavventura di cui era rimasto vittima un uomo di 48 anni, caduto nel torrente dopo essersi appoggiato alla, che aveva ceduto. L’uomo era rimasto ferito.