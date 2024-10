Ilrestodelcarlino.it - Carburante agricolo: agevolazioni concesse

(Di martedì 15 ottobre 2024) Buone notizie per gli agricoltori che necessitano di. "Nel consiglio regionale del 17 settembre scorso – spiega il consigliere regionale Giacomo Rossi – avevo presentato una interrogazione a risposta immediata per richiedere alla Giunta Regionale, vista l’estate estremamente siccitosa e il conseguente compattamento dei terreni con maggior utilizzo diagevolato da parte degli agricoltori, la possibilità di concedere delle quantità aggiuntive che permettessero l’esecuzione di certe lavorazioni per le quali non avevano più disponibilità di gasolio. L’assessore Antonini nella risposta – continua Rossi – si era dimostrato favorevole in caso di necessità acclarata ed infatti nella seduta della giunta regionale del 7 ottobre è stata approvata la Delibera che concede le maggiorazioni".