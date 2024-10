Beppe Negri (Pd): “Fuori le associazioni Pro Vita dai consultori" (Di martedì 15 ottobre 2024) “Le ultime affermazioni di Elena Ugolini mostrano in maniera evidente la preoccupante deriva del centrodestra in Emilia Romagna per quanto riguarda i diritti civili e la libertà di genere. Trovo sinceramente inaccettabile la sua posizione a favore delle associazioni Pro Vita all’interno dei Parmatoday.it - Beppe Negri (Pd): “Fuori le associazioni Pro Vita dai consultori" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Le ultime affermazioni di Elena Ugolini mostrano in maniera evidente la preoccupante deriva del centrodestra in Emilia Romagna per quanto riguarda i diritti civili e la libertà di genere. Trovo sinceramente inaccettabile la sua posizione a favore delleProall’interno dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Regionali, il Pd presenta la cinquina di candidati: “Vincere con De Pascale per far sentire più forte la voce di Parma” - Un mese di campagna elettorale a sostegno di Michele De Pascale presidente, per confermare il Pd primo partito a Parma, rafforzarlo in provincia e portare in Regione la più forte rappresentanza locale ... (msn.com)

Regionali, i candidati del Pd in lista a Parma - La direzione provinciale del Pd di Parma ha votato la lista che sarà in corsa alle Regionali in programma il 17 e 18 novembre a sostegno di Michele De Pascale. Ne fanno parte Barbara Lori (assessora r ... (msn.com)

Regionali, Pd in conclave a Parma per le candidature con l’incognita Marsico - Direzione provinciale del Pd questa sera a Parma nel circolo in via Zarotto per provare a chiudere la partita delle candidature alle elezioni Regionali del 17 e 18 novembre. Una tela di trattative ed ... (parma.repubblica.it)