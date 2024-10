Ana, il lungo addio. L’abbraccio del Brasile (Di martedì 15 ottobre 2024) di Sandro Franceschetti E’ il giorno dell’ultimo saluto ad Ana Cristina, quello in cui l’intera comunità di Colli al Metauro osserverà il lutto cittadino indetto dal sindaco per la tragedia verificatasi nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi. Questa mattina, dopo più di un mese dall’atroce gesto compiuto da Ezio Di Levrano – che ha massacrato a colpi di coltello la moglie e madre dei suoi tre figli di 4, 12 e 14 anni – nella grande chiesa di Santa Croce a Calcinelli si svolgerà il funerale della 38enne di origini brasiliane Ana Cristina Duarte Correia. "Sua mamma Dalva, di 73 anni – dice l’ex deputata e avvocato Renata Bueno, che difende i familiari della vittima insieme alla legale Francesca Conte – purtroppo non ci sarà. Ilrestodelcarlino.it - Ana, il lungo addio. L’abbraccio del Brasile Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) di Sandro Franceschetti E’ il giorno dell’ultimo saluto ad Ana Cristina, quello in cui l’intera comunità di Colli al Metauro osserverà il lutto cittadino indetto dal sindaco per la tragedia verificatasi nella notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi. Questa mattina, dopo più di un mese dall’atroce gesto compiuto da Ezio Di Levrano – che ha massacrato a colpi di coltello la moglie e madre dei suoi tre figli di 4, 12 e 14 anni – nella grande chiesa di Santa Croce a Calcinelli si svolgerà il funerale della 38enne di origini brasiliane Ana Cristina Duarte Correia. "Sua mamma Dalva, di 73 anni – dice l’ex deputata e avvocato Renata Bueno, che difende i familiari della vittima insieme alla legale Francesca Conte – purtroppo non ci sarà.

