Amici 24, Luk3 scopre chi ha scritto il bigliettino in cui dichiarava un interesse per lui (Video) (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo la puntata di domenica di Amici 24, Luk3 si è subito messo alla ricerca di chi aveva scritto il bigliettino a lui indirizzato. Ecco cosa recitava: Il nostro essere così tanto simili, a volte, mi spaventa. Sei una persona speciale per me e averti vicino mi confonde un po' e mi crea scompiglio. Dopo la domanda di Maria De Filippi "Chi ha scritto il bigliettino per Luk3? Rimane anonimo?", e dopo che nessuna mano è stata alzata, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha ipotizzato chi potesse averlo scritto: Non lo so, forse Alessia? Tanto non lo dicono, va bene rimane anonimo. Grazie! Subito dopo la puntata però è prontamente partita l'indagine del misterioso mittente. In molti infatti hanno fatto le loro supposizioni e tutte miravano proprio all'indirizzo di Alessia Pecchia, la ballerina di latino americano della squadra della maestra Alessandra Celentano.

