Oasport.it - America’s Cup, il leader dell’opposizione vorrebbe riportare la competizione ad Auckland

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Emirates Team New Zealand ha messo subito le cose in chiaro a Barcellona, portandosi sul 4-0 contro Ineos Britannia nella serie che mette in palio la 37maCup. I Kiwi si stanno involando dunque verso la difesa del titolo (mancano 3 punti alla terza affermazione consecutiva nellasportiva più antica al mondo) ed in Nuova Zelanda c’è già chi pensa all’organizzazione della prossima Coppa America, che potrebbe andare in scena nel 2026 o nel 2027. Chris Hipkins,l’evento adcome nel 2021: “Chiunque abbia trascorso del tempo qui durante l’organizzazione dell’ultima Coppa America ha visto l’enorme flusso economico che ne deriva. È un grande evento per la Nuova Zelanda. Mi piacerebbe vederlo di nuovo nel nostro Paese” (fonte: Stuff).