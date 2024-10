Al via la campagna vaccinale contro influenza e covid: "Proteggiamoci" (Di martedì 15 ottobre 2024) È cominciata ieri, 14 ottobre, la campagna vaccinale contro l'influenza e il covid. Proteggiamoci è il titolo scelto dal Friuli Venezia Giulia per promuovere l'importanza della prevenzione e contrastare così la diffusione dell'infezione in Regione. L'antiinfluenzale è raccomandato a tutte le Pordenonetoday.it - Al via la campagna vaccinale contro influenza e covid: "Proteggiamoci" Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È cominciata ieri, 14 ottobre, lal'e ilè il titolo scelto dal Friuli Venezia Giulia per promuovere l'importanza della prevenzione e contrastare così la diffusione dell'infezione in Regione. L'antile è raccomandato a tutte le

Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale - Il responsabile del servizio sarà il dottor Francesco Insana che, appositamente formato per questo delicato ruolo, porrà le proprie professionalità a disposizione del territorio per procedere con la somministrazione e per fornire tutte le informazioni. La vaccinazione antinfluenzale diventa efficace circa due settimane dopo la somministrazione e fornisce una copertura tra i sei e gli otto mesi ... (Lanazione.it)

Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale - Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale. I cittadini potranno rivolgersi alle farmacie “San Giuliano” e “Mecenate” per effettuare l’annuale somministrazione dei vaccini antinfluenzali che configurano la primaria forma per la prevenzione delle più comuni patologie... (Arezzonotizie.it)

Influenze e covid - al via la campagna vaccinale : “Gesto di responsabilità che protegge la vita di tutti” - Al via campagna vaccinale antinfluenzale 2024/2025 e la campagna vaccinazione anti Covid da parte dell’Asp Messina con inizio da oggi 14 ottobre in città e provincia. “Riteniamo che il gesto di vaccinarsi sia fondamentale - spiega il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale Asp... (Messinatoday.it)