Affitti: 48mila euro per i cittadini. Come richiedere il contributo (Di martedì 15 ottobre 2024) Aperto il bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione. Il Comune di Civitella in Val di Chiana ha stanziato 48 mila euro per l’emergenza abitativa. Come illustrato dal sindaco Andrea Tavarnesi, gli interventi per il diritto alla casa sono stati inseriti nella Arezzonotizie.it - Affitti: 48mila euro per i cittadini. Come richiedere il contributo Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Aperto il bando per l’assegnazione dei contributi a integrazione dei canoni di locazione. Il Comune di Civitella in Val di Chiana ha stanziato 48 milaper l’emergenza abitativa.illustrato dal sindaco Andrea Tavarnesi, gli interventi per il diritto alla casa sono stati inseriti nella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’Italia U21 non vuole fare calcoli a Trieste : nella gara decisiva di qualificazione europea c’è l’Irlanda come nel 2022 - Pochi dubbi per quel che riguarda la coppia d’attacco: Gnonto (autore di una doppietta all’andata) ed Esposito partiranno dal 1?, mentre l’arma dalla panchina è rappresentata da Koleosho, autore di due gol in otto partite con la maglia del Burnley in Championship, un jolly che può dare estro sulla fascia e permettere a Nunziata di cambiare modulo in corsa se necessario. (Sportface.it)

Daniele Rezza - l'assassino di Rozzano : come ha passato le ore dopo aver ucciso per le cuffiette da 14 euro - Daniele Rezza, rispondendo alle domande del gip Domenico Santoro, ha confermato di aver raccontato al padre di aver ucciso una persona, Manuel Mastrapasqua, perché “volevo prendergli tutto per rivenderlo”. Un perimetro stretto da cui non si può uscire, spiega una fonte giudiziaria, se non in casi eccezionali come quelli legati al reato di associazione mafiosa. (Ilgiorno.it)

Come cambia il lavoro dei rider con la nuova direttiva europea - La nuova direttiva Ue sui diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali ha avuto il via libera definitivo. Tra le novità, la possibilità per i lavoratori di contestare le decisioni dell'algoritmo e la "presunzione" di un rapporto di lavoro da dipendenti. Continua a leggere . Dopo la pubblicazione, ci saranno due anni di tempo per metterla in pratica nei vari Stati. (Fanpage.it)