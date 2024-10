A maggio 2025 arriva il live-action di ‘Lilo e Stitch’: l’annuncio della Disney (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo oltre vent'anni dal lungometraggio animato ?scritto e diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois, arriva una versione live-action di 'Lilo e Stitch'. La Disney ha annunciato ufficialmente l'uscita: il film arriverà nei cinema italiani il 21 maggio 2025, con due giorni di anticipo rispetto agli Stati Uniti. Non ci sono ancora foto o A maggio 2025 arriva il live-action di ‘Lilo e Stitch’: l’annuncio della Disney L'Identità. Lidentita.it - A maggio 2025 arriva il live-action di ‘Lilo e Stitch’: l’annuncio della Disney Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Dopo oltre vent'anni dal lungometraggio animato ?scritto e diretto da Chris Sanders e Dean DeBlois,una versionedi 'Lilo e Stitch'. Laha annunciato ufficialmente l'uscita: il film arriverà nei cinema italiani il 21, con due giorni di anticipo rispetto agli Stati Uniti. Non ci sono ancora foto o AildiL'Identità.

