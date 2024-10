"A differenza dei giovani di FdI...". Vergogna-Schlein: come si copre di ridicolo per attaccare Meloni (Di martedì 15 ottobre 2024) "State portando indietro il Paese, vi fermeremo". Elly Schlein usa toni da barricate alla Camera, nelle dichiarazioni di voti sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue. "Il Pd continuerà a inchiodarvi alle vostre responsabilità , scansando il fumo della propaganda ideologica di un governo che taglia la sanità , taglia il sociale, non ha un piano industriale, nega il salario minimo, aumenta la precarietà e la povertà , premia gli evasori e calpesta i diritti. State portando il Paese indietro ma noi vi fermeremo", scandisce quasi alterandosi la segretaria del Partito democratico in aula. "Tocca fare una specifica: noi siamo sempre stati contro l'antisemitismo a differenza delle giovanili del suo partito", è il colpo più basso sferrato dalla Schlein, che deraglia in evidente difficoltà sul tema Israele. Liberoquotidiano.it - "A differenza dei giovani di FdI...". Vergogna-Schlein: come si copre di ridicolo per attaccare Meloni Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "State portando indietro il Paese, vi fermeremo". Ellyusa toni da barricate alla Camera, nelle dichiarazioni di voti sulle comunicazioni della premier Giorgiain vista del Consiglio Ue. "Il Pd continuerà a inchiodarvi alle vostre responsabilità , scansando il fumo della propaganda ideologica di un governo che taglia la sanità , taglia il sociale, non ha un piano industriale, nega il salario minimo, aumenta la precarietà e la povertà , premia gli evasori e calpesta i diritti. State portando il Paese indietro ma noi vi fermeremo", scandisce quasi alterandosi la segretaria del Partito democratico in aula. "Tocca fare una specifica: noi siamo sempre stati contro l'antisemitismo adelleli del suo partito", è il colpo più basso sferrato dalla, che deraglia in evidente difficoltà sul tema Israele.

