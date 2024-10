Udine blindata per il match Italia – Israele e la manifestazione pro Pal (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera, al Bluenergy Stadium, per i friulani ancora “Stadio Friuli di Udine”, si terrà la partita di Nations League tra Italia e Israele, un match che oltre alla sua rilevanza sportiva assume una dimensione particolare data la delicata situazione geopolitica attuale. L’incontro sportivo, già atteso con trepidazione dagli appassionati di calcio, perché vedere gli Udine blindata per il match Italia – Israele e la manifestazione pro Pal L'Identità. Lidentita.it - Udine blindata per il match Italia – Israele e la manifestazione pro Pal Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera, al Bluenergy Stadium, per i friulani ancora “Stadio Friuli di”, si terrà la partita di Nations League tra, unche oltre alla sua rilevanza sportiva assume una dimensione particolare data la delicata situazione geopolitica attuale. L’incontro sportivo, già atteso con trepidazione dagli appassionati di calcio, perché vedere gliper ile lapro Pal L'Identità.

LIVE Italia-Israele - Nations League calcio in DIRETTA : match da non sbagliare ad Udine - ISRAELE (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. CT: Spalletti. L’Italia torna in campo per affrontare Israele nel quarto turno della Nations League 2024-2025, dopo aver ottenuto un pareggio contro il Belgio. Inizio alle ore 20:45. (Oasport.it)

Formazioni Italia Israele - aria di turnover per il match di Nations League? Le ultime - Formazioni Italia Israele, il ct della nazionale Spalletti sta pensando ad una rivoluzione tecnico tattica tra turnover e certezze. Le ultime Lunedì 14 Ottobre si gioca Italia – Israele e il ct della nazionale Spalletti sembra stia pensando a dei cambi soprattutto sugli esterni, in particolar modo, come riporta Sport Mediaset, si ipotizza una rivoluzione in termini di formazioni: Udogie potrebbe ... (Calcionews24.com)

