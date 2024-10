Movieplayer.it - Terrifier 3 in vetta agli incassi USA, crollo drammatico dell'82% per Joker: Folie à Deux

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il secondo weekend diè stato peggiore del previsto, calo a picco deglimentre lo slasher3 sin testa. Seavesse bissato il successo del predecessore sarebbe rimasto in testa alla classifica degliper parecchie settimane, ma così non è stato. Il film subisce unnel secondo weekend, segnando l'82% diin meno. A "punirlo" è il debutto di3, terzo capitoloa raccapricciante saga horror dedicata ad Art the Clown che apre con 18,3 milioni di incasso da 2.514 sale e segna una media per sala di 7.279 dollari. È un grande inizio per lo slasher ultra-cruento, realizzato in modo indipendente e a basso budget, su un clown demoniaco