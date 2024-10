Secret Level, un trailer leak svela il cast di doppiatori, ci sono anche Keanu Reeves ed Arnold Schwarzenegger (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un nuovo trailer trafugato di Secret Level ha svelato una parte del cast di attori che prenderanno parte al doppiaggio della serie animata antologica in arrivo su Amazon Prime Video, dove tra questi troviamo anche Keanu Reeves ed Arnold Schwarzenegger. Come segnalato da Eurogamer, nelle scorse ore è stato pubblicato su varie piattaforme social il nuovo trailer della serie, con Amazon che ha però prontamente richiesto la rimozione di questo video. Nonostante ciò è trapelata in rete la lista parziale dei doppiatori che hanno preso parte a questo ambizioso progetto, guidato dal creatore di Love Death & Robots. Game-experience.it - Secret Level, un trailer leak svela il cast di doppiatori, ci sono anche Keanu Reeves ed Arnold Schwarzenegger Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un nuovotrafugato dihato una parte deldi attori che prenderanno parte al doppiaggio della serie animata antologica in arrivo su Amazon Prime Video, dove tra questi troviamoed. Come segnalato da Eurogamer, nelle scorse ore è stato pubblicato su varie piattaforme social il nuovodella serie, con Amazon che ha però prontamente richiesto la rimozione di questo video. Nonostante ciò è trapelata in rete la lista parziale deiche hanno preso parte a questo ambizioso progetto, guidato dal creatore di Love Death & Robots.

Concord sarà presente in Secret Level nonostante la chiusura - secondo un report - Oltre a Concord, Secret Level includerà episodi con personaggi provenienti dalle IP di God of War, Armored Core, The Outer Worlds, Mega Man, Unreal Tournament e tanti altri franchise ancora. Ricordiamo che la serie antologica animata dal creatore di Love, Death & Robots è stata annunciata alla Gamescom 2024, con il lancio in programma il 10 Dicembre 2024. (Game-experience.it)

Secret Level è una rara serie anime che celebra l'amore per i videogame (e quanto ce n'era bisogno!) - Il viaggio ha dichiarato quali sono le tappe, le fermate, ma non è escluso un percorso meno canonico del previsto. LEGGI ANCHE: I migliori film e serie tv tratti da videogiochi Le serie Amazon Prime Video più belle. C’è anche qualcosa di più cartoon, come i fotogrammi dedicati a Spelunky o lo stile più artistico tipico di The Outer Worlds, senza dimenticare i personaggi e i contesti ... (Gqitalia.it)

Prime Video presenta Secret Level - la serie ispirata ai più famosi videogames - La descrizione di Secret Level recita: Ogni episodio di Secret Level è un portale verso una nuova avventura, esplorando mondi entusiasmanti ispirati a classici amati e nuovi titoli molto attesi. Nel team di produzione spiccano i nomi di Tim Miller e Dave Wilson, quest’ultimo anche supervisore alla regia. (Universalmovies.it)