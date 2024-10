“Rivela la notte”: al via la nuova campagna per il lancio in Italia di Xiaomi 14T (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al via la nuova campagna "Rivela la notte" della serie Xiaomi 14T, che mette in risalto le capacità fotografiche dei nuovi dispositivi. L'articolo “Rivela la notte”: al via la nuova campagna per il lancio in Italia di Xiaomi 14T proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - “Rivela la notte”: al via la nuova campagna per il lancio in Italia di Xiaomi 14T Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al via lala" della serie14T, che mette in risalto le capacità fotografiche dei nuovi dispositivi. L'articolo “la”: al via laper ilindi14T proviene da TuttoAndroid.

Margot Robbie è la nuova testimonial di Chanel n°5 - in esclusiva vi proponiamo il video di backstage della campagna diretta da Luca Guadagnino - L'attrice, ambasciatrice della Maison da marzo 2018, entra a far parte della schiera di grandi star che hanno incarnato l'essenza dell'iconico profumo e rappresenta una donna la cui femminilità e sicurezza non hanno bisogno di essere definite da un uomo, perché le basta il suo profumo. (Vanityfair.it)

Giorgia è la nuova testimonial TIM per la campagna ‘La Forza delle Connessioni’ - Oltre alla TV, la campagna sarà visibile su connected TV, piattaforme web, social media e nei punti vendita TIM, con attività promozionali mirate. Grazie, infatti, alla tecnologia FTTH (fino a 2,5 Gbps) e al modem WIFI 7 incluso, gli utenti possono vivere un’esperienza di streaming di altissima qualità con TimVision. (Funweek.it)

Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale - . «L’invito è ad attivarsi per tempo per questa importante pratica - ricorda il dottor Insana. La somministrazione dei vaccini è prevista in forma gratuita per chi ha superato i sessant’anni e per i soggetti di qualsiasi età a elevata fragilità che dovranno rivolgersi al medico di famiglia, oltre che ad altre tipologie di utenti quali donne in gravidanza, caregiver e operatori sanitari e ... (Lanazione.it)