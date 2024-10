Ritrovato dalle unità cinofile il fungaiolo disperso: è vivo e sta bene (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si conclude con un lieto fine la vicenda del fungaiolo disperso domenica sera sulle alture di Arenzano: il 74enne che ieri non aveva fatto più rientro a casa è stato trovato vivo e in buone condizioni di salute, seppur infreddolito, nei boschi sopra il quartiere di Cantarena.Sono state ore di Genovatoday.it - Ritrovato dalle unità cinofile il fungaiolo disperso: è vivo e sta bene Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si conclude con un lieto fine la vicenda deldomenica sera sulle alture di Arenzano: il 74enne che ieri non aveva fatto più rientro a casa è stato trovatoe in buone condizioni di salute, seppur infreddolito, nei boschi sopra il quartiere di Cantarena.Sono state ore di

Sospese le ricerche di Italo Basilisco - il fungaiolo disperso sul Voltigno : ma i volontari proseguono - Dopo 10 giorni sono state sospese le ricerche ufficiali, finite senza esito, di Italo Basilisco, il fungaiolo di Spoltore disperso nella piana del Voltigno dove era andato insieme al fratello. L'ultimo avvistamento è stato nella zona di Villa Celiera. Ma le ricerche non ufficiali vengono... (Ilpescara.it)

Fungaiolo disperso salvato dai carabinieri - L’uomo sulla settantina, fortunatamente illeso, ha così potuto fare ritorno a casa ed ha espresso la sua profonda gratitudine alle forze dell’ordine per il provvidenziale intervento. Nel corso delle operazioni, gli agenti sono stati supportati dai vigili del fuoco e dal soccorso alpino. Per praticare in sicurezza attività fisiche come le escursioni o la raccolta dei funghi in montagna è ... (Ilrestodelcarlino.it)

Ritrovato il fungaiolo disperso a Gambarie d'Aspromonte : il 65enne sta bene - . . Dopo ore di angoscia, finalmente, è stato ritrovato l'uomo di 65 anni disperso nel primo pomeriggio di ieri, 9 ottobre, mentre era intento a cercare funghi nei boschi del laghetto Rumia, nei pressi di Gambarie nel Parco nazionale d'Aspromonte. Il sessantacinquenne si era smarrito intorno alle. (Reggiotoday.it)