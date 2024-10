Prima categoria: brutte sconfitte per il Mulazzo, in casa con il Pieve Fosciana, e il Serricciolo, sul campo della Torrelaghese. Massese Tris degli apuani a Santa Croce. Apre Lorenzini e chiude il solito Buffa (Di lunedì 14 ottobre 2024) CUOIOPELLI 0 Massese 3 CUOIOPELLI: Papeschi, Tassi (89’ Arrigucci), Tuzi, Burato, Covino, Bocini, Turini (83’ Matteoli), Mancino, Rocco (62’ campo), Maglio (62’ Cavallini), Hanxhari (85’ Pinna); a disposizione Brogi, Arrighini, Luka, Bindi. All. D’Addario. Massese: Mariani (89’ Cozzolino), Mapelli (59’ Costanzo), Quilici, Brizzi, Andrei, Favret (87’ Nannipieri), Lorenzini (65’ Vignali), Bertipagani, Buffa, Anich, Goh (73’ Romiti); a disposizione Nicolini, Pasquini, Bartolomei, Cecilia. All. Pisciotta. Arbitro: Boeddu di Prato (assistenti Bolognesi del Valdarno e Paduraru di Arezzo). Marcatori: 17’ Lorenzini, 78’ e 89’ Buffa. Note: ammoniti Hanxhari (Cuoiopelli), Marelli e Andrei (Massese). Santa Croce – Un errore del portiere Papeschi spiana la srada alla Massese sul campo della Cuoiopelli che coglie un’importante successo al termine di una prova solida e concreta. Sport.quotidiano.net - Prima categoria: brutte sconfitte per il Mulazzo, in casa con il Pieve Fosciana, e il Serricciolo, sul campo della Torrelaghese. Massese Tris degli apuani a Santa Croce. Apre Lorenzini e chiude il solito Buffa Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) CUOIOPELLI 03 CUOIOPELLI: Papeschi, Tassi (89’ Arrigucci), Tuzi, Burato, Covino, Bocini, Turini (83’ Matteoli), Mancino, Rocco (62’), Maglio (62’ Cavallini), Hanxhari (85’ Pinna); a disposizione Brogi, Arrighini, Luka, Bindi. All. D’Addario.: Mariani (89’ Cozzolino), Mapelli (59’ Costanzo), Quilici, Brizzi, Andrei, Favret (87’ Nannipieri),(65’ Vignali), Bertipagani,, Anich, Goh (73’ Romiti); a disposizione Nicolini, Pasquini, Bartolomei, Cecilia. All. Pisciotta. Arbitro: Boeddu di Prato (assistenti Bolognesi del Valdarno e Paduraru di Arezzo). Marcatori: 17’, 78’ e 89’. Note: ammoniti Hanxhari (Cuoiopelli), Marelli e Andrei ().– Un errore del portiere Papeschi spiana la srada allasulCuoiopelli che coglie un’importante successo al termine di una prova solida e concreta.

