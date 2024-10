Gamberorosso.it - "Ogni anno spendo quasi il triplo di quanto guadagno". Uno dei più importanti critici gastronomici al mondo lascia il giornalismo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ignacio Medinail. Uno dei piùmondiali, diviso tra Spagna e Perù, da sempre fautore di una attività militante: «il nostro lavoro è generare dibattito e polemica» suole dire. Il suo ultimo articolo su 7Caníbales è un j'accuse senza mezzi termini, come lo è sempre stata la sua attività di critico gastronomico, quella che oggiperché – spiega – ha smesso di essere una professione ed è diventatoun hobby. Un hobby costoso. «ildi» dice. E racconta come abbia trascorso gli ultimi dieci anni a cercare altri lavori che gli permettessero di finanziare una professione che ormai il mercato non è più disposto a remunerare dignitosamente.