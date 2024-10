Napoli – Il Ruolo di Folorunsho e il Rinnovo del Contratto (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mario Giuffredi ha commentato la situazione di Michael Folorunsho, spiegando come il Rinnovo del Contratto del giocatore sia stato fortemente voluto da Antonio Conte. Giuffredi ha sottolineato che il presidente del Napoli ha eseguito le direttive del mister, evidenziando l’importanza di Folorunsho per il club. Tuttavia, l’agente ha anche riconosciuto che, nonostante le intenzioni iniziali, la situazione si è complicata, generando confusione e malintesi sia tra il giocatore che tra lo staff tecnico. Le Proposte di Mercato e le Dinamiche Interne Giuffredi ha rivelato che, durante le trattative, è arrivata una proposta concreta dall’Atalanta, valutata in 15 milioni di euro. Questo importo sarebbe stato utile per il Napoli, permettendo al club di realizzare una notevole plusvalenza. Terzotemponapoli.com - Napoli – Il Ruolo di Folorunsho e il Rinnovo del Contratto Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Mario Giuffredi ha commentato la situazione di Michael, spiegando come ildeldel giocatore sia stato fortemente voluto da Antonio Conte. Giuffredi ha sottolineato che il presidente delha eseguito le direttive del mister, evidenziando l’importanza diper il club. Tuttavia, l’agente ha anche riconosciuto che, nonostante le intenzioni iniziali, la situazione si è complicata, generando confusione e malintesi sia tra il giocatore che tra lo staff tecnico. Le Proposte di Mercato e le Dinamiche Interne Giuffredi ha rivelato che, durante le trattative, è arrivata una proposta concreta dall’Atalanta, valutata in 15 milioni di euro. Questo importo sarebbe stato utile per il, permettendo al club di realizzare una notevole plusvalenza.

Folorunsho Lazio - a gennaio pronto l’assalto! Ecco l’offerta per strapparlo al Napoli : le ultime - Il giocatore è anche nel giro della Nazionale italiana. Dopo il mancato trasferimento del centrocampista […]. Folorunsho Lazio, a gennaio è pronto l’assalto al centrocampista! Ecco l’offerta per strapparlo al Napoli: le ultimissime Si riaccende il calciomercato della Lazio in vista della prossima finestra di gennaio nella quale, come riportato dal Mattino, i biancocelesti torneranno alla carica ... (Calcionews24.com)

Napoli-Folorunsho - spunta il piano di Conte : la situazione in vista del mercato - Molto, ovviamente dipenderà dallo stesso giocatore a da quanto spazio gli darà Conte da qui ai prossimi mesi. Cosa farà il Napoli con Micheal Folorunsho? Nelle ultime ore è emerso il piano di Conte e quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. Poi il mercato, la sessione invernale che potrebbe riscrivere tutto: la Lazio – si legge – è sulle tracce del giocatore: Lotito potrebbe andare alla ... (Spazionapoli.it)

Folorunsho verso l’addio - pronti 15 milioni per il Napoli : dove andrà - . La cifra dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro e potrebbe così accontentare gli azzurri, che lascerebbero partire il classe ’98 verso una realtà dove potrebbe trovare molto più spazio e dove potrebbe dire la sua con un allenatore come Baroni che sta valorizzando diversi interpreti della sua rosa. (Spazionapoli.it)