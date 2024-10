Monica Bellucci e Tim Burton | quando l’amore nasce sul red carpet

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Life&People.it Un vero assassino ritorna sempre sul luogo del delitto. In questo caso, tantissimi i testimoni a fotografare la scena del crimine. Galeotto fu il reddel Lumière Film Festival di Lione, laddove secondo le ricostruzioni degli insider più accreditati è avvenuto uno dei colpi di fulmine più clamorosi degli ultimi decenni: quello trae Tim. A due anni di distanza da quel canon event, la coppia è ritornata a presenziare al medesimo festival, mano nella mano, più affiatata e appassionata che mai. Ventiquattro mesi che li hanno già consacrati come una delle star couple più ammirate dell’intero show business. Sarà per la loro naturalezza, per lo sguardo rilassato e sornione, tipico forse di chi sa di aver avuto la fortuna di incontrare l’altra metà della sua mela platonica e possiede la maturità, finalmente, per accorgersene.