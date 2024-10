Mister Movie | Lite tra Salma Hayek e Nicole Kidman sul Red Carpet della Fashion Week, il video (Di lunedì 14 ottobre 2024) Recentemente, durante le sfilate di moda di Parigi, si è verificato un momento di tensione tra due icone di Hollywood: Salma Hayek e Nicole Kidman. Come riportato da Fanpage, l’episodio è accaduto durante un evento della Fashion Week, dove entrambe si trovavano di fronte ai fotografi. Un Momento di Incomprensione tra Salma Hayek e Nicole Mistermovie.it - Mister Movie | Lite tra Salma Hayek e Nicole Kidman sul Red Carpet della Fashion Week, il video Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Recentemente, durante le sfilate di moda di Parigi, si è verificato un momento di tensione tra due icone di Hollywood:. Come riportato da Fanpage, l’episodio è accaduto durante un evento, dove entrambe si trovavano di fronte ai fotografi. Un Momento di Incomprensione tra

