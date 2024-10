Mister Movie | Eros Ramazzotti di nuovo single, fine della storia con Dalila Gelsomino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo mesi di voci e speculazioni, è ufficiale: la relazione tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino è giunta al termine. A rivelarlo è stata proprio l’ex modella, che attraverso una serie di Instagram Stories ha deciso di rompere il silenzio sulla sua situazione sentimentale, dichiarando senza mezzi termini: “Io ed Eros non eravamo più felici”. Mistermovie.it - Mister Movie | Eros Ramazzotti di nuovo single, fine della storia con Dalila Gelsomino Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo mesi di voci e speculazioni, è ufficiale: la relazione traè giunta al termine. A rivelarlo è stata proprio l’ex mo, che attraverso una serie di Instagram Stories ha deciso di rompere il silenzio sulla sua situazione sentimentale, dichiarando senza mezzi termini: “Io ednon eravamo più felici”.

Dalila Gelsomino rompe il silenzio sulla fine della storia con Eros Ramazzotti : il messaggio - In un post sincero e profondo, Dalila ha spiegato le difficoltà incontrate durante la relazione e il motivo per cui hanno deciso di separarsi. Separazione Fedez-Chiara Ferragni: la situazione in termini legali Sembra che la situazione tra Federico Lucia e Chiara sia ormai irrecuperabile e l'ultimo gesto del ... (Anticipazionitv.it)

