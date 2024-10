Migranti, partita la prima nave diretta nei centri in Albania (Di lunedì 14 ottobre 2024) La nave "Libra" della Marina Militare è stata incaricata di trasferire in Albania il primo gruppo di Migranti che effettuerà i controlli di frontiera nei centri aperti dall'Italia Ilgiornale.it - Migranti, partita la prima nave diretta nei centri in Albania Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La"Libra" della Marina Militare è stata incaricata di trasferire inil primo gruppo diche effettuerà i controlli di frontiera neiaperti dall'Italia

Centri per migranti in Albania - partita dall’Italia nave della Marina con il primo gruppo - La scorsa settimana sono diventati operativi i centri di Schengjin e Gjiader che dovranno accogliere i migranti trasferiti. È partita dall’Italia una nave con il primo gruppo di migranti destinati ai nuovi centri di accoglienza in Albania. . Sulle persone da trasferire, soccorse in mare, è stato fatto un primo screening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: provenienza da Paesi ... (Tg24.sky.it)

Nuovo sbarco di migranti della nave "Ocean Viking" - quattro persone in arrivo a Rimini - Si tratta di un doppio salvataggio: il primo con 6 naufraghi, poi un secondo in cui sono stati soccorsi altri 41 migranti. . Si tratta di 33. . È stato anticipato l'arrivo della nave 'Ocean Viking' a Ravenna. . La nave con a bordo 47 migranti dovrebbe infatti arrivare alle 12 di martedì, 15 ottobre. (Riminitoday.it)

Sbarca la nave Ocean Wiking : cinque migranti arriveranno a Parma - Arriveranno a Parma 5 dei 47 migranti che si trovano a bordo della nave ong Ocean Wiking di Sos Mediterranee, che arriverà nel porto di Ravenna. L'arrivo è stato anticipato di alcune ore: dovrebbe infatti arrivare alle 12 di domani, 15 ottobre. Dopo le riunioni dei giorni scorsi si è... (Parmatoday.it)