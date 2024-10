Meteo Italia: tempo stabile fino a martedì, maltempo in arrivo al Nord-Ovest da mercoledì (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel corso del weekend, un promontorio anticiclonico è rimontato sul Mediterraneo e persisterà anche in questi primi giorni della settimana. tempo dunque asciutto e con cieli soleggiati tra oggi e domani su tutta la Penisola, con la possibilità di qualche acquazzone solo sulle Alpi occidentali . Non mancheranno comunque nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure, soprattutto al Nord, durante Feedpress.me - Meteo Italia: tempo stabile fino a martedì, maltempo in arrivo al Nord-Ovest da mercoledì Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel corso del weekend, un promontorio anticiclonico è rimontato sul Mediterraneo e persisterà anche in questi primi giorni della settimana.dunque asciutto e con cieli soleggiati tra oggi e domani su tutta la Penisola, con la possibilità di qualche acquazzone solo sulle Alpi occidentali . Non mancheranno comunque nebbie, foschie e nubi basse su coste e pianure, soprattutto al, durante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meteo - l'ottobrata porta sole e caldo sull'Italia - ma durerà poco : quando tornano pioggia e maltempo - Le previsioni meteo per la nuova settimana ci avvertono di un cambio di tendenza. L'ottobrata che in questi giorni sta portando sole e temperature miti (in alcuni casi anche sopra la media)... (Leggo.it)

Mini ottobrata sull’Italia poi torna il maltempo - previsioni meteo oggi e domani - Oggi, lunedì 14 ottobre, domani martedì 15 ottobre tempo stabile e pure […]. Cielo un po' più coperto al Nord, anche con possibili piogge modeste soprattutto sulle regioni più occidentali Inizio di settimana con l'alta pressione, poi però cambia di nuovo tutto a causa dell'arrivo sull'Italia di una nuova perturbazione che porterà maltempo su tante regioni. (Sbircialanotizia.it)

Meteo Liguria : settimana all'insegna del maltempo su Genova - le previsioni - Si apre una nuova settimana all'insegna del maltempo sulla Liguria e in particolare su Genova. Le temperature non si abbasseranno più di tanto - nel capoluogo rimangono comprese tra i 16 e i 22 gradi - ma almeno secondo le ultime previsioni a Genova avremo a che fare con la pioggia quasi ogni... (Genovatoday.it)