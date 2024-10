Marvel Studios al lavoro sul primo videogame ambientato nel MCU? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Marvel Studios al lavoro sul primo videogame ambientato nel MCU? I fan speravano di vedere un videogioco ambientato nell’MCU da molti anni, e finalmente potrebbe essere in arrivo. Si vocifera che i Marvel Studios stiano sviluppando un videogioco ambientato nel Marvel Cinematic Universe. Abbiamo pochissimi dettagli, ma lo scooper My Time To Shine Hello segnala che è in lavorazione un gioco che sarà il primo ad essere ambientato nello stesso universo dei film e degli show Disney+. Abbiamo visto numerosi giochi basati sulla Marvel e collegamenti cinematografici “adiacenti al MCU” nel corso degli anni, ma questa sarebbe la prima volta che un giocatore potrà abitare nello stesso mondo dei film in una storia che (presumibilmente) correrebbe parallelamente e forse persino influenzerebbe ciò che vediamo sullo schermo. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)alsulnel? I fan speravano di vedere un videogioconell’da molti anni, e finalmente potrebbe essere in arrivo. Si vocifera che istiano sviluppando un videogioconelCinematic Universe. Abbiamo pochissimi dettagli, ma lo scooper My Time To Shine Hello segnala che è in lavorazione un gioco che sarà ilad esserenello stesso universo dei film e degli show Disney+. Abbiamo visto numerosi giochi basati sullae collegamenti cinematografici “adiacenti al” nel corso degli anni, ma questa sarebbe la prima volta che un giocatore potrà abitare nello stesso mondo dei film in una storia che (presumibilmente) correrebbe parallelamente e forse persino influenzerebbe ciò che vediamo sullo schermo.

