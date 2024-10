Ilgiorno.it - Mantova osservata speciale: servizi speciali antidroga in tutta la provincia

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Curtatone (), 14 ottobre 2024 – Weekend di lavoro intenso per i carabinieri delladi, impegnati instraordinari per il controllo del territorio, soprattutto delle periferie, e per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le operazioni a Curtatone Lo fermano per droga e poi a casa gli trovano delle munizioni, detenute abusivamente. Durante uno finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Curtatone hanno beccato un 56enne italiano, che nascondeva in tasca 5 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo ha fatto scoprire altro ai militari. In casa, infatti, è stata ritrovata una cartuccia inesplosa calibro 7,65, detenuta illegalmente.