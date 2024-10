L’outfit di Letizia di Spagna a cui ispirarsi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Archiviata la stagione degli abiti leggeri, Letizia di Spagna ha dato il benvenuto all’autunno con un outfit semplice ma chic. Per la Festa Nazionale, la reale ha optato per un look red facile da copiare. La regina ha assistito la parata militare sotto la pioggia con un trench in stile vestaglia, annodato in vita, firmato Hugo Boss x Caro Daur. Sotto il trench, un vivace set coordinato (già indossato altre volte). Firmato Poète, caratterizzato da una gonna a trapezio a vita alta e una camicia con fiocco con maniche a sbuffo. Letizia di Spagna ha completato la mise con décolleté con tacco basso di Magrit e orecchini pendenti in argento con una pietra firmati Aldao. La reale è l’ispirazione perfetta per chi desidera puntare sul rosso. Amica.it - L’outfit di Letizia di Spagna a cui ispirarsi Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Archiviata la stagione degli abiti leggeri,diha dato il benvenuto all’autunno con un outfit semplice ma chic. Per la Festa Nazionale, la reale ha optato per un look red facile da copiare. La regina ha assistito la parata militare sotto la pioggia con un trench in stile vestaglia, annodato in vita, firmato Hugo Boss x Caro Daur. Sotto il trench, un vivace set coordinato (già indossato altre volte). Firmato Poète, caratterizzato da una gonna a trapezio a vita alta e una camicia con fiocco con maniche a sbuffo.diha completato la mise con décolleté con tacco basso di Magrit e orecchini pendenti in argento con una pietra firmati Aldao. La reale è l’ispirazione perfetta per chi desidera puntare sul rosso.

