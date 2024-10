Liguria, quando Bucci parlò della malattia: “Ho il cancro” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo scorso 11 settembre il sindaco di Genova Marco Bucci annunciò la propria candidatura per il Centrodestra alle Regionali della Liguria. Il primo cittadino del capoluogo ligure rivelò anche di avere un cancro metastatico alle ghiandole linfatiche del collo, parlando con commozione della sua lotta contro la malattia. “C’è ovviamente un discorso di salute, perché è uno dei problemi principali che ho dovuto affrontare. Ho parlato con i medici, ho parlato con tante persone. Non sarà una passeggiata. C’è però la volontà di andare avanti”, spiegò Bucci. Lapresse.it - Liguria, quando Bucci parlò della malattia: “Ho il cancro” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lo scorso 11 settembre il sindaco di Genova Marcoannunciò la propria candidatura per il Centrodestra alle Regionali. Il primo cittadino del capoluogo ligure rivelò anche di avere unmetastatico alle ghiandole linfatiche del collo, parlando con commozionesua lotta contro la. “C’è ovviamente un discorso di salute, perché è uno dei problemi principali che ho dovuto affrontare. Ho parlato con i medici, ho parlato con tante persone. Non sarà una passeggiata. C’è però la volontà di andare avanti”, spiegò

