Lidentita.it - Le forbici di Giorgetti per trovare 3 miliardi

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Giancarlotifa per una squadra inglese che lui stesso definisce sfortunata e forse destinata alla retrocessione, il Southampton, ma poi paragona il governo Meloni all’Atalanta che viaggiava sempre in mezza classifica per poi aver vinto l’Europa League ed essersi qualificata per la Champions. Tre anni fa era considerato l’architrave di destra, allo Sviluppo economico, LediperL'Identità .