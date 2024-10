Lavoro con i bandi Isi Inail stanziati oltre 35 mld dal 2010

Lavoro, con i bandi Isi Inail stanziati oltre 3,5 mld dal 2010 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con i bandi Isi, divenuti ormai una componente strutturale delle politiche di prevenzione dell’Inail, a partire dal 2010 sono stati stanziati oltre tre miliardi e mezzo di euro a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro, che hanno permesso il finanziamento di più di 46mila progetti. L’edizione 2023, che ha messo a disposizione 508,4 milioni di euro, ha introdotto diverse novità con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e di semplificare la procedura di accesso al contributo. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Con iIsi, divenuti ormai una componente strutturale delle politiche di prevenzione dell’, a partire dalsono statitre miliardi e mezzo di euro a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di, che hanno permesso il finanziamento di più di 46mila progetti. L’edizione 2023, che ha messo a disposizione 508,4 milioni di euro, ha introdotto diverse novità con l’obiettivo di migliorare l’efficacia degli interventi realizzati e di semplificare la procedura di accesso al contributo.

