La sorella di Manuel Mastrapasqua sull'omicidio di Rozzano: "L'assassino è uscito per uccidere", il video

omicidio di Rozzano, per la sorella di Manuel Mastrapasqua il killer Daniele Rezza era uscito con l'intento di uccidere.

Rozzano - la fiaccolata del dolore per Manuel Mastrapasqua. La sorella : «L’ergastolo lo pagheremo noi» - Ad accompagnarlo, l’applauso di chi ha seguito il procedere della fiaccolata dalle finestre. Il sindaco diceche è un posto sicuro ma vada lui in giro alle 3 di notte…». Ho fatto una c**a a Rozzano, ho ucciso una persona», avrebbe detto. Nel ribadire quanto fosse un bravo ragazzo, la madre ha poi spiegato che «Manuel con Rozzano davvero non ha mai avuto niente a che fare, non conosce nessuno. (Open.online)

Rozzano - la fiaccolata del dolore per Manuel Mastrapasqua. La sorella : «L’ergastolo lo pagheremo noi» - Circa 400 persone strette nel dolore portavano tra le mani candele e lumini e hanno camminato fino alla casa della famiglia del 31enne. Ad accompagnarlo, l’applauso di chi ha seguito il procedere della fiaccolata dalle finestre. Il corteo è partito attorno alle 19 di domenica dalla piazza del municipio di Rozzano, nell’hinterland di Milano, Milanese, al grido di “Giustizia per Manuel”. (Open.online)

Ucciso per un paio di cuffie - la sorella di Manuel Mastrapasqua : “L’ergastolo lo paghiamo noi” - "Dicono che si è costituito, ma in realtà l'intento era scappare - spiega a Fanpage.it la sorella di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un paio di cuffie - Senza mio fratello siamo noi quelli condannati".Continua a leggere . (Fanpage.it)