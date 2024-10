“La provincia di Terni deve tornare a essere autentica protagonista della politica regionale” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza quale candidato alle prossime elezioni regionali come indipendente nella lista di Forza Italia presentata sabato 12 e domenica 13 ottobre nel corso della conferenza nazionale enti locali “Più Forza ai territori”.Sono convinto che il Ternitoday.it - “La provincia di Terni deve tornare a essere autentica protagonista della politica regionale” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza quale candidato alle prossime elezioni regionali come indipendente nella lista di Forza Italia presentata sabato 12 e domenica 13 ottobre nel corsoconferenza nazionale enti locali “Più Forza ai territori”.Sono convinto che il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Contratti provinciali agricoli e florovivaisti : nuove prospettive per i lavoratori di Perugia e Terni - Il 30 settembre è stata raggiunta un’intesa economica per i Contratti provinciali degli operai agricoli e florovivaisti delle province di Perugia e Terni. Questo accordo è il risultato di negoziazioni relative a un contratto scaduto a dicembre 2023, in un contesto economico caratterizzato da... (Perugiatoday.it)

Terni - controlli straordinari dei carabinieri sul territorio provinciale : quattro denunce per guida in stato d’ebbrezza - I carabinieri del comando provinciale di Terni hanno dato vita ad un servizio straordinario di controllo del territorio, messo in atto nel corso del fine settimana appena archiviato. I militari di Giove, in concomitanza dell’inaugurazione della stagione invernale, hanno concentrato le loro... (Ternitoday.it)

Provincia di Terni - ex aequo di consensi tra Marina Severoni e Federica Mengaroni : gli eletti in Consiglio - . Terminate le operazioni di scrutinio delle schede elettorali, per il rinnovo del Consiglio provinciale di Terni. Si. Contrariamente a quanto indicato nella giornata di ieri, domenica 29 settembre, nel gruppo di Alternativa popolare non entrerĂ Marina Severoni ma la sua collega Federica Mengaroni. (Ternitoday.it)