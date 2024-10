Lapresse.it - Italia-Israele, scritte a Udine contro Regione e Comune

(Di lunedì 14 ottobre 2024)laFvg e ildisono comparse nel corso della notte sui muri delle rispettive sedi. Sul Palazzo dellain via Sabbadini aè stata vergata la frase “Fvg complice del genocidio palestinese #BanIsrael #nopatrocinio”, mentre sul piazzale del Palazzo comunale in via Lionello è comparsa la scritta “dicomplice del genocidio palestinese #BanIsrael #nopatrocinio”. La città si prepara alla partita di Nations League tra, in programma questa sera alle 20.45, con un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. Alle 17 partirà una manifestazione pro Palestina, mentre la zona nei pressi dello stadio è già off-limits e presidiata.