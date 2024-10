Italia-Israele 2-1 LIVE: Abu Fani accorcia, vibranti proteste azzurre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia-Isreale 2-1 41` Retegui (It)(rig.), 55 Di Lorenzo (It), 67` Abu Fani (Is) CRONACA 68` - Altro super intervento di Glazer che vola sul Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)-Isreale 2-1 41` Retegui (It)(rig.), 55 Di Lorenzo (It), 67` Abu(Is) CRONACA 68` - Altro super intervento di Glazer che vola sul

LIVE Italia-Israele 2-1 - Nations League calcio in DIRETTA : Abu Fani accorcia il risultato direttamente da calcio d’angolo - 42 Tocca all’inno italiano, da notare qualche fischio per l’inno israeliano coperto dagli applausi. 35 Italia che parte forte ma Glazer respinge ogni tentativo di Retegui e Tonali. 15? Inserimento di Calafiori, si salva la difesa israeliana. Sono sei i precedenti tra le due nazionali, con l’ultimo incontro risalente al 9 settembre a Budapest, in cui gli Azzurri si sono imposti 2-1 nell’andata ... (Oasport.it)

