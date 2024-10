Italia, che bellezza! Poker a Israele dopo una vigilia tribolata. In gol Retegui (su rigore), Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi. In gol anche Abu Fani (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un autentico spettacolo. L'Italia stravince e convince contro il fanalino di coda del girone Israele . dopo un primo tempo in cui Retegui e compagni sprecano di tutto e di più (concluso comunque 1-0 grazie al rigore dello stesso Retegui), nella ripresa gli Azzurri concretizzano di più grazie alla doppietta di Di Lorenzo e al gol del solito Frattesi. Applausi per l'ingresso in campo (e per le giocate) Feedpress.me - Italia, che bellezza! Poker a Israele dopo una vigilia tribolata. In gol Retegui (su rigore), Di Lorenzo (doppietta) e Frattesi. In gol anche Abu Fani Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un autentico spettacolo. L'stravince e convince contro il fanalino di coda del gironeun primo tempo in cuie compagni sprecano di tutto e di più (concluso comunque 1-0 grazie aldello stesso), nella ripresa gli Azzurri concretizzano di più grazie alladi Die al gol del solito. Applausi per l'ingresso in campo (e per le giocate)

Nations League - l’Italia batte Israele per 4 a 1 : a segno Retegui - doppietta per Di Lorenzo e Frattesi - Nelle scorse ore, la città è stata blindata per ragioni di sicurezza, con misure straordinarie per garantire l’ordine. Nella quarta giornata della Nations League, l’Italia di Luciano Spalletti ha battuto, al Bluenergy Stadium di Udine, Israele per 4 a 1. Alcuni tra i tifosi, inoltre, hanno indossato il fiocco giallo, simbolo della campagna «Riportiamoli a casa», legata agli ostaggi catturati da ... (Open.online)

L’atalantino Retegui segna su rigore e l’Italia batte Israele per 4-1 - NATIONS LEAGUE. L’Italia batte Israele 4-1 e resta in vetta al gruppo 2 di Nations League: decisivo l’atalantino Mateo Retegui che sblocca il risultato trasformando un rigore. (Ecodibergamo.it)

Nations League - Italia in campo contro Israele : Azzurri avanti 1-0 con Retegui - Azzurri un po’ intermittenti ma vantaggio assolutamente meritato, visto il numero di occasioni create. Per sbloccarsi, dopo tante occasioni sprecate, serve così un episodio: Peretz stende Tonali in area con il classico “step on foot”, non ha dubbi l’arbitro che indica il dischetto e Retegui fa 1-0 al 41?. (Thesocialpost.it)