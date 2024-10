Il Governo aiuta le imprese in manovra, Confindustria chiede 10 miliardi per l’Ires (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante il convegno dei Giovani Imprenditori a Capri, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini e il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso hanno dialogato su quali aiuti il Governo potrebbe fornire alle imprese nel contesto della prossima manovra finanziaria, che l’esecutivo ha elaborato e che dovrà ora passare all’esame della Commissione europea prima e del Parlamento poi. Tra i problemi che Urso ha sollevato c’è quello della differenza tra domanda e offerta di lavoro nel nostro Paese, il cosiddetto mismatch, e le possibili soluzioni alla questione, tra cui la fornitura di alloggi più convenienti per i lavoratori che devono cambiare città. Orsini invece ha chiesto forti incentivi agli investimenti nelle imprese, un cambiamento dell’Ires da 10 miliardi di euro e infine una spinta maggiore verso l’energia nucleare. Quifinanza.it - Il Governo aiuta le imprese in manovra, Confindustria chiede 10 miliardi per l’Ires Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Durante il convegno dei Giovani Imprenditori a Capri, il presidente diEmanuele Orsini e il ministro dellee del Made in Italy Adolfo Urso hanno dialogato su quali aiuti ilpotrebbe fornire allenel contesto della prossimafinanziaria, che l’esecutivo ha elaborato e che dovrà ora passare all’esame della Commissione europea prima e del Parlamento poi. Tra i problemi che Urso ha sollevato c’è quello della differenza tra domanda e offerta di lavoro nel nostro Paese, il cosiddetto mismatch, e le possibili soluzioni alla questione, tra cui la fornitura di alloggi più convenienti per i lavoratori che devono cambiare città. Orsini invece ha chiesto forti incentivi agli investimenti nelle, un cambiamento delda 10di euro e infine una spinta maggiore verso l’energia nucleare.

Emilia-Romagna zona logistica semplificata - sì del governo. Meloni : una grande chance per le imprese - Firmato il decreto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che istituisce la Zona logistica semplificata (Zls) Emilia-Romagna, a seguito dell’istruttoria condotta dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. Sì del governo alla Zls Emilia-Romagna “Con la firma del decreto – ha dichiarato la premier – assicuriamo per le imprese della ... (Secoloditalia.it)

Semplificazioni - associazioni artigiane : istituire cabina di regia con Governo - Regioni e imprese - Particolare attenzione andrebbe rivolta a quelle materie a elevato impatto amministrativo quali appalti, fisco, lavoro e ambiente per individuare e suggerire eventuali correttivi. Secondo le due associazioni la cabina di regia sarebbe coordinata dal Governo coinvolgendo i vari livelli interistituzionali e i rappresentanti delle imprese con il potere di intervenire anche nelle materie di ... (Lopinionista.it)

Alluvione del 2023 - dal governo oltre 48 milioni di euro per le imprese agricole senza assicurazione - Per le imprese agricole, senza assicurazione, colpite dall'alluvione del maggio 2023 il governo ha stanziato un fondo da 100 milioni di euro, di cui circa 48,2 per l'Emilia-Romagna. A precisare i numeri è il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci rispondendo alla Camera a una... (Forlitoday.it)