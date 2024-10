Lanazione.it - Il corteo contro lo sfruttamento. Gli "invisibili" e la lotta per i diritti. Nuovo picchetto davanti a una ditta

(Di lunedì 14 ottobre 2024) In 1.500 circa hanno marciato ieri pomeriggio nella zona artigianale di Seanola mafia e lodegli operai e soprattutto per ribadire due: quello allo sciopero e alle 40 ore settimanali. La manifestazione del sindacato Sudd Cobas ha richiamato in via Galilei amministratori, sindacati (la Cgil regionale con il segretario Rossano Rossi ma non quella pratese, né c’erano bandiere di Cisl e Uil), famiglie, pensionati e associazioni fra cui Libera. A colorare ili fumogeni e in sottofondo i tamburi del gruppo "Insorgiamo" dell’ex Gkn e poi anche la presenza dei bambini con i genitori, dei cani al guinzaglio. Per Luca Toscano, di Sudd Cobas, questa è già una vittoria: "E’ la prima domenica di riposo per i lavoratori delle 4 aziende che hanno accettato di contrattualizzare a 40 ore settimanali i loro 12/15 dipendenti.