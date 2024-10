I vincitori del IV Premio “Serra-Campi Flegrei” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Finale nel segno del dramma, della rievocazione storica e dell’ironia tagliente al Premio Nazionale “Serra-Campi Flegrei” patrocinato dal Comune di Napoli durante la finale del 7 ottobre vinta da Valerio Lombardi con “Er fattaccio” di Americo Giuliani per la sezione Attori e Marco Maffei con Napolitoday.it - I vincitori del IV Premio “Serra-Campi Flegrei” Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Finale nel segno del dramma, della rievocazione storica e dell’ironia tagliente alNazionale “” patrocinato dal Comune di Napoli durante la finale del 7 ottobre vinta da Valerio Lombardi con “Er fattaccio” di Americo Giuliani per la sezione Attori e Marco Maffei con

Premiate le aziende "campionesse della sostenibilità" con il Premio Compraverde Padova - Il Comune di Padova ha assegnato i riconoscimenti per la seconda edizione del Premio Compraverde Padova, dedicato alle aziende del territorio più attente ai temi della sostenibilità che hanno dimostrato di aver messo in campo progetti significativi per ridurre il proprio impatto ambientale.

Dopo aver ricevuto il premio "Atleta dell'Anno" - Brayan chiude 9° il Campionato Italiano Fidal Junior - Giovedì sera il riminese Brayan Schiaratura è stato insignito del Premio Sportivo "Atleta dell'Anno" di Rimini e domenica ha confermato ancora una volta il suo valore nella Rassegna Tricolore di corsa su strada siglando il suo nuovo limite personale sulla distanza in 31'34" con un progresso di...

Ciclismo - Le gare del fine settimana. Ottimo momento per il fiorentino e campione toscano. PIazzamenti fuori regione per la Hopplà Petroli. Luci cala il tris in volata nel Gran Premio Kemas - Antonio Mannori . Ancora un paio di domeniche prima che cali il sipario sull'indimenticabile stagione ciclistica 2024 della Toscana. A Tombolo in provincia di Padova invece 5° posto per Francesco Della Lunga corridore plurivittorioso della squadra e in Toscana, con 4 vittorie, e sesto posto per Matteo Regnanti a Lucca.