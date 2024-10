Romadailynews.it - Grave incidente stradale a Roma: auto si ribalta, due feriti in codice rosso

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Scontro trae moto in zona Prati, le vittime trasportate in ospedale in gravi condizioni Questa mattina, intorno alle 8:30, unha coinvolto un’e una moto in zona Prati, a. Lo scontro è avvenuto in viale Angelico, all’incrocio con via Muggia. Per ragioni ancora da chiarire, una Renault Twingo e una moto Yamaha si sono violentemente scontrate, causando ilmento dell’su un lato. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Prati e i soccorritori del 118. La conducente della Twingo è stata trasportata d’urgenza inall’ospedale Santo Spirito, mentre il motociclista, anch’egli in gravi condizioni, è stato portato al policlinico Umberto I, sempre in. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dell’. Â