Finché morte non ci separi 2: il sequel con Samara Weaving è ufficiale! È ufficiale: Finché morte non ci separi 2 si farà! La notizia è stata annunciata stasera dal collettivo Radio Silence in occasione della proiezione Searchlight del loro cult horror del 2019, che ha dato il via a tutto. Le riprese principali e la data di uscita saranno annunciate in seguito. In quell'anno, Finché morte non ci separi (qui un nostro approfondimento) ha lanciato i Radio Silence verso una maggiore notorietà presso il pubblico degli Stati Uniti, oltre all'attrice australiana protagonista del film, Samara Weaving. Proprio Weaving ha recentemente dichiarato a ComicBook.com: "Ci sto. Penso che ci siamo tutti, non lo so. Penso che ci siamo tutti non so se abbiamo avuto la nostra stretta di mano con il sangue, ma più o meno.

