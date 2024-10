Festa del Cinema di Roma, Lino Guanciale condurrà la cerimonia di apertura (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sarà Lino Guanciale a condurre la cerimonia di apertura della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma. L’evento si svolgerà mercoledì 16 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prima della proiezione del film inaugurale, Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre. Volto del Cinema, del teatro e della televisione italiani, Guanciale esordisce sul grande schermo nel 2008, interpretando Mozart in Io, Don Giovanni di Carlos Saura, e lavorando successivamente con registi del calibro di Woody Allen, Michele Placido, Andrea Molaioli, Susanna Nicchiarelli, Pappi Corsicato, Paolo e Vittorio Taviani. In televisione è stato protagonista di alcune serie di successo: fra queste, Che Dio ci aiuti 2 e 3, La dama velata, Non dirlo al mio capo, La porta rossa e L’allieva. Ilfattoquotidiano.it - Festa del Cinema di Roma, Lino Guanciale condurrà la cerimonia di apertura Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Saràa condurre ladidella diciannovesima edizione delladeldi. L’evento si svolgerà mercoledì 16 ottobre alle ore 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone prima della proiezione del film inaugurale, Berlinguer. La grande ambizione di Andrea Segre. Volto del, del teatro e della televisione italiani,esordisce sul grande schermo nel 2008, interpretando Mozart in Io, Don Giovanni di Carlos Saura, e lavorando successivamente con registi del calibro di Woody Allen, Michele Placido, Andrea Molaioli, Susanna Nicchiarelli, Pappi Corsicato, Paolo e Vittorio Taviani. In televisione è stato protagonista di alcune serie di successo: fra queste, Che Dio ci aiuti 2 e 3, La dama velata, Non dirlo al mio capo, La porta rossa e L’allieva.

Festa del cinema di Roma 2024 - ospiti - quando inizia e tutto quello che c’è da sapere - Spazio anche alla storia di Enrico Berlinguer con Berlinguer – La grande ambizione, un film di Andrea Segre, in cui Elio Germano darà volto al noto politico. “Festa del cinema di Roma 2024”: quando inizia Si apre il 16 ottobre 2024 la diciannovesima edizione della Festa del cinema di Roma, un evento che coinvolgerà varie aree della capitale con l’obiettivo di dare risalto il grande cinema e di ... (Dilei.it)

Festa cinema Roma - Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ - . 30 presenterà, negli iconici Studi di Cinecittà, l'anteprima italiana di Megalopolis, la sua opera più recente. Il regista, autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker, alle 19. La serata potrà essere seguita […] The post Festa cinema Roma, Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)