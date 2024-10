Crollo del Muro 35 anni fa: "La fermata della tramvia intitolata a quella data" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La zona del viale Giannotti, a Gavinana, vanta molti richiami e omaggi ai fatti del Novecento. Viene in mente subito l’intitolazione (con tanto di statua) della piazza davanti alla Coop a Gino Bartali, Giusto fra le Nazioni, che con il suo coraggio salvò la vita a quasi mille ebrei durante la Seconda guerra mondiale senza mai farne parola con nessuno ("Il bene si fa ma non si dice. E certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca", la frase che amava ripetere). Proprio a due passi, nella sede che fu dell’Ex 3, c’è il Memoriale delle deportazioni naziste che ricorda le vittime dell’Olocausto. In questo contesto si inserisce, a pochi giorni dai 35 anni dallo storico fatto, la proposta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi di intitolare la fermata della tramvia che verrà – Libertà-Bagno a Ripoli – alla caduta del Muro di Berlino. Lanazione.it - Crollo del Muro 35 anni fa: "La fermata della tramvia intitolata a quella data" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La zona del viale Giannotti, a Gavinana, vanta molti richiami e omaggi ai fatti del Novecento. Viene in mente subito l’intitolazione (con tanto di statua)piazza davanti alla Coop a Gino Bartali, Giusto fra le Nazioni, che con il suo coraggio salvò la vita a quasi mille ebrei durante la Seconda guerra mondiale senza mai farne parola con nessuno ("Il bene si fa ma non si dice. E certe medaglie si appendono all’anima, non alla giacca", la frase che amava ripetere). Proprio a due passi, nella sede che fu dell’Ex 3, c’è il Memoriale delle deportazioni naziste che ricorda le vittime dell’Olocausto. In questo contesto si inserisce, a pochi giorni dai 35dallo storico fatto, la proposta del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi di intitolare lache verrà – Libertà-Bagno a Ripoli – alla caduta deldi Berlino.

