Cosa ci sarà nella Manovra: pensioni, concordato ed extraprofitti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Entro domani il governo dovrà varare e inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, in sostanza la cornice con i numeri della Manovra economica. Poi, entro il 20, arriverà la Legge di Bilancio vera e propria. Si lavora freneticamente per limare i contenuti Quotidiano.net - Cosa ci sarà nella Manovra: pensioni, concordato ed extraprofitti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Entro domani il governo dovrà varare e inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio, in sostanza la cornice con i numeri dellaeconomica. Poi, entro il 20, arriverà la Legge di Bilancio vera e propria. Si lavora freneticamente per limare i contenuti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La microbicoresistenza è una pandemia in atto - fondi in manovra. Schillaci : si punta ad antibiotici innovativi. Il tema al centro del G7 Salute - . In Europa causa 35mila decessi l’anno e migliaia di morti anche in Italia. Un’emergenza globale che richiede risposte rapide e che è stata al centro dei lavori della prima giornata. L’ antimicrobicoresistenza (Amr) - ovvero la resistenza agli antibiotici che alcuni batteri responsabili di gravi patologie sviluppano, rendendo inutili le cure - rappresenta la attuale «nuova pandemia» in corso. (Gazzettadelsud.it)

Manovra : Siri - 'passi avanti su flat Tax - per tutti entro fine legislatura' - "Rendere più semplice e equo il prelievo delle imposte contribuisce ad aumentare la platea dei contribuenti, che non sentendosi vessati da prelievi immorali, dimostrano di pagare le imposte senza cercare scorciatoie". Come Lega abbiamo già messo sul tavolo la nostra proposta di Flat Tax su base famigliare da estendere a tutti i contribuenti senza distinzione. (Liberoquotidiano.it)

Leo sulla manovra : “Cento euro alle famiglie entro la fine dell’anno. Anticipiamo il bonus Befana” - L'articolo Leo sulla manovra: “Cento euro alle famiglie entro la fine dell’anno. Leo: "Ecco il piano per aiutare il ceto medio che si sta impoverendo" L'intervista. Anticipiamo il bonus Befana” sembra essere il primo su Secolo d'Italia. Questo è un tema prioritario», conclude. L’anticipazione sulla prossima manovra arriva da vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo: «Per la classe media le ... (Secoloditalia.it)